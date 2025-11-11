El Govern destinará 1,17 millones a la Fundació la Fira de Lleida

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

LLEIDA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado un gasto de 1,17 millones de euros como subvención directa a la Fundació la Fira de Lleida para la construcción y puesta en marcha de un nuevo pabellón.

En un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, la Generalitat ha explicado que se trata de una aportación de capital a la dotación fundacional para la construcción de cimentaciones y losa de pavimentos, así como el suministro y montaje del nuevo pabellón ferial.

El Govern también ha autorizado de forma excepcional el pago del 90% de la subvención como anticipo.