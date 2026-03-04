El Govern destinará 50 millones de euros a la mejora de carreteras públicas en 2026

Archivo - Imagen de obras de mejora de carreteras. - GOVERN DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat invertirá cerca de 50 millones de euros en 2026 para la mejora del firme de más de 300 kilómetros de carreteras propiedad de la Generalitat, en el marco de un programa de inversión total de 250 millones hasta 2029, explica este miércoles en un comunicado.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern está "doblando la inversión destinada al mantenimiento y mejoras de los firmes de las carreteras de la Generalitat", con medidas que tienen como ejes principales la seguridad y la descarbonización.

Desde el punto de vista de la seguridad vial, Paneque ha destallado que las obras permitirán "garantizar un estado óptimo de la red viaria", mejorando las condiciones de seguridad y comodidad durante las conducción.

Además, esta inversión en las carreteras también reducirá la huella de carbono, a través del uso de técnicas y materiales más sostenibles que los tradicionales, con el objetivo de disminuir un mínimo de un 25% las emisiones de dióxido de carbono.

Por destino de la inversión, las comarcas de Barcelona concentran 13,3 millones de euros en 131 kilómetros de carretera, las de Girona otros 10,1 millones en 88 kilómetros, en las comarcas de Ponent y Alt Pirineu y Aran (Lleida) la inversión será de 13,2 millones de euros en 48 kilómetros, mientras que en Tarragona y Terres del Ebre se destinarán 6,9 millones y 5 millones, respectivamente.