El Govern dispone de 130 máquinas quitanieves y 112 puntos de almacenamiento de sal contra el frío.

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat dispone de 130 máquinas quitanieves y 112 puntos de almacenamiento de sal en todo el territorio para facilitar la movilidad en las carreteras durante la época de frío y nevadas.

Cada año activa desde mediados de noviembre y hasta el 15 de abril el Plan de vialidad invernal para garantizar la comodidad, la fluidez y la seguridad en las carreteras, así como minimizar el tiempo de restricciones o de cierre al tráfico de las vías afectadas, informa la Conselleria en un comunicado este miércoles.

Estos medios se distribuyen según las características de cada ámbito y de las incidencias que se producen, a través de 33 centros de conservación y mantenimiento repartidos por todo el territorio.

En la temporada pasada, las máquinas recorrieron 798.818 kilómetros y emplearon más de 90.000 horas durante un período de 155 días, en operaciones tanto preventivas como de limpieza de nieve.

La red de la Generalitat tiene actualmente 5.961 kilómetros, prácticamente la mitad de los total de carreteras de Catalunya, y en un día, sus máquinas quitanieves pueden recorrer hasta 13.000 kilómetros para realizar las distintas operaciones.