Govern y Endesa refuerzan su coordinación en Tarragona ante crisis eléctricas

Reunión de Endesa con alcaldes del Camp de Tarragona - ENDESA

TARRAGONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Govern en Tarragona y Endesa han finalizado el ciclo de reuniones mantenidas las últimas semanas con alcaldes y representantes de los diferentes consejos comarcales del Camp de Tarragona con el objetivo de mejorar los canales de información en situaciones de incidencias eléctricas, entre otros.

Estas reuniones, que finalizaron este lunes, también han tenido como finalidad reforzar la coordinación institucional, explicar el funcionamiento de la red eléctrica y las actuaciones de mantenimiento que se llevan a cabo en el territorio, informa Endesa en un comunicado este martes.

Los encuentros han sido impulsados por la Delegación del Gobierno, que ha facilitado el contacto directo entre Endesa y los alcaldes para "abordar inquietudes vinculadas a la calidad del suministro, los recientes episodios de temporales y el funcionamiento de los protocolos de actuación en caso de avería".

En todas las reuniones ha participado la delegada del Govern en Tarragona, Lucía López, y responsables de los Servicios Territoriales, junto con los responsables técnicos de Endesa, que han hecho una valoración "muy positiva" del ciclo de reuniones.

El encuentro en el Tarragonès cierra una primera ronda, que ya ha pasado por el Baix Camp, Alt Camp, Conca de Barberà y Priorat.