El Govern envía una misión a México para buscar oportunidades turísticas para Catalunya

Participan 13 empresas y entidades que se reunirán y harán negocios con potenciales clientes

La Agència Catalana de Turisme (ACT), dependiente de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, organiza una misión comercial a México desde este próximo lunes al viernes para buscar nuevas oportunidades turísticas en el mercado mexicano y reforzar el posicionamiento de Catalunya como destino turístico.

Según ha informado la Conselleria de Empresa y Trabajo este domingo en un comunicado, en la misión participan 13 empresas y entidades catalanas para presentar la oferta catalana del turismo prémium y cultural, así como de reuniones, incentivos, convenciones y ferias (MICE, en sus siglas en inglés).

Las empresas que participan en la misión son: Warq Tourism, Central de reserves de Montserrat, Evenia Hotels, Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Hotel Claris & SPA 5*GL, Freixenet, Diputació de Barcelona, SEE network, across spain, dmc & leisure travel, The One Barcelona by H10 hotels, Casa Batlló, La Roca Village i Barcelona Art of Travel.

El cliente mexicano gasta por encima de la media del turista extranjero y aportó a Catalunya 174.000 visitantes en 2023, un 0,9% de los turistas internacionales.

En total, los mexicanos dejaron un gasto de 308,5 millones de euros el año pasado, lo que supone un 1,5% del gasto de los visitantes extranjeros en Catalunya.

REUNIONES Y NEGOCIOS

La misión de los próximos días facilitará que las empresas y entidades turísticas catalanas puedan reunirse y hacer negocios con 135 operadores y agentes de viajes en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Previamente a los encuentros comerciales, la ACT organiza una sesión formativa para los participantes con varios expertos que explicarán las principales características y necesidades de los turistas del mercado mexicano para ayudarles a orientar sus reuniones con los potenciales clientes.

La directora de la ACT, Arantxa Calvera, ha asegurado que México es el mercado prioritario de Catalunya en Latinoamérica para los años 2024 y 2025 porque "los lazos entre Catalunya y México son muy estrechos".

Asimismo, Calvera ha remarcado que la capacidad de crecimiento del mercado mexicano es muy grande, ya que Catalunya capta el 17,6% de todos los turistas que llegan desde México al conjunto del Estado.

GASTO DIARIO DE 255,2 EUROS

De los turistas mexicanos, destaca su gasto medio diario, de 255,2 euros, por encima de la media del turista extranjero que visita Catalunya, lo que lo convierte en un perfil con una alta capacidad de gasto.

Para la ACT, el perfil mexicano permite aumentar la diversificación la oferta turística catalana porque viaja interesado por la cultura, la enogastronomía, las actividades de la naturaleza y las compras, entre otros.

La ratio de concentración estival del mercado mexicano es del 27%, lo que puede contribuir a desestacionalizar las llegadas de turistas y distribuirlas a lo largo del año.