El Govern explicará en Bakú las políticas públicas catalanas de vivienda en el World Urban Forum

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio y la de UE y Acción Exterior de la Generalitat participarán en el 13 World Urban Forum de Bakú (Azerbaiyán), para explicar las políticas de impulso de la vivienda pública y su impacto en la sociedad, el territorio, la economía y el medio ambiente.

Este foro internacional impulsado por ONU-Hábitat se celebrará del 17 al 22 de mayo y la actividad de Catalunya empezará el mismo día 17 con la intervención de la directora general de Cooperación al Desarrollo, Andrea Costafreda, informa la Generalitat en un comunicado este viernes.

El día 20 dos mesas redondas en el stand de Catalunya sobre el impacto social de la vivienda y la arquitectura catalana.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha valorado la oportunidad que representa el Foro "para explicar al mundo las políticas públicas innovadoras que impulsa la Generalitat en materia de vivienda".

PARTICIPACIÓN EN LA CGLU

La Conselleria de UE y Acción Exterior participará en la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales (CGLU), donde líderes de ciudades y regiones de todo el mundo trabajan para garantizar que las perspectivas locales y regionales se integren en los debates y espacios de decisión globales.

El conseller Jaume Duch ha afirmado que la participación del Govern en el Foro "refuerza el compromiso de Catalunya con el multilateralismo y la cooperación internacional".

Además, los representantes del Govern expondrán el Projecte d'anàlisi de la resiliència de les Terres de l'Ebre' (PARTE), una "iniciativa pionera para ensayar la metodología de análisis de la resiliencia territorial".