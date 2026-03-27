El Govern firma dos memorándums de entendimiento con las provincias chinas de Jiangsu y Hainan

El conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, firma acuerdos con el vicegobernador Ma Shiguang y la directora general de la Oficina de Asuntos Exteriores Dai Zhen - GOVERN

Duch afirma que buscan "poner las bases para una segunda fase" de la relación con China BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha firmado dos memorándums de entendimiento con las provincias chinas de Jiangsu y Hainan, que serán convalidados en el próximo Consell Executiu, y que se enmarcan en las prioridades de la Estrategia Asia 2025-2030.

En un comunicado este viernes, el Ejecutivo catalán ha explicado que el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, es quien ha firmado estos acuerdos durante su viaje institucional a China para "reforzar las relaciones institucionales, económicas y culturales con el país asiático".

En Jiangsu, Duch ha firmado el acuerdo con el vicegobernador Ma Shiguang, mientras que en Hainan lo ha hecho con la directora general de la Oficina de Asuntos Exteriores, Dai Zhen.

El departamento ha destacado que esta es "la primera vez, en más de una década, que Catalunya firma dos acuerdos de colaboración del mayor nivel posible con dos regiones de China".

Duch ha reivindicado estos pactos en un momento en el que "algunos países, entre los que, seguramente, uno de los más importantes, están dando pasos atrás en cuanto a las relaciones comerciales, en cuanto al respeto de reglas del libre comercio entre los distintos países del mundo", en alusión a Estados Unidos.

"Pensamos que, precisamente, este es el momento para hacer lo contrario. Dar un paso adelante para abrirnos aún más, para encontrar nuevos espacios", ha sostenido el conseller, que ha asegurado que la relación entre sectores industriales de ambas partes se podrá expandir y reforzar en los próximos años.

Ha sostenido que estos dos memorándums buscan "poner las bases para una segunda fase, para una segunda etapa" de la relación entre China y Catalunya.

EL ACUERDO CON JIANGSU

El acuerdo con Jiangsu "refuerza y actualiza una colaboración iniciada en 2015", ya que esta provincia destaca por su tejido industrial y tecnológico y es el principal destino de inversión extranjera en el país.

El acuerdo "fortalece las relaciones institucionales y administrativas", y abarca sectores como la economía, el comercio y las inversiones; la ciencia, la tecnología, la innovación y la digitalización; la educación y la investigación académica; la salud; la cultura y el patrimonio; la ecología, el medio ambiente, la sostenibilidad y la transición verde, e incluye intercambios de experiencias en infraestructuras, vivienda y movilidad.

Para garantizar la ejecución del memorándum, la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular Provincial de Jiangsu y la Conselleria convocarán reuniones de trabajo anuales y también elaborarán planes de trabajo anuales.

"En el caso de Jiangsu, estamos hablando de una provincia muy industrial, una provincia muy desarrollada económicamente, una provincia con un PIB muy importante, lo que hace todo el país, China, como su participación en los porcentajes de política comercial china", ha destacado el conseller.

EL MEMORÁNDUM DE HAINAN

Por su parte, el acuerdo con Hainan establece un marco de colaboración en ámbitos como el comercio, la industria, la promoción turística, la innovación y la sostenibilidad.

Hainan es "uno de los principales hubs comerciales de China", aplica desde 2025 un régimen arancelario cero para más de 6.600 categorías de productos y acoge el puerto de libre comercio con proyección internacional.

Por ello, el potencial de colaboración es especialmente relevante en el ámbito portuario, con oportunidades de conexión estratégica entre los Puertos de Barcelona y Tarragona y el Puerto de Yangpu.

"Desde esta isla, se puede llegar fácilmente a muchos países importantes de esta región de Asia. En el caso de Barcelona o Tarragona, estamos en el Mediterráneo, también estamos cerca del Atlántico y, al mismo tiempo, también por razones históricas, somos un buen puente con América Latina", ha subrayado Duch.

El acuerdo prevé también intercambios institucional-administrativos; colaboraciones en los ámbitos industrial, comercial y empresarial; logísticas y portuarias; actividades de promoción turística; participación en ferias internacionales; cooperación en innovación agroalimentaria y sostenibilidad, y acciones conjuntas para prevenir desastres naturales.

El seguimiento del acuerdo se realizará a través de reuniones anuales para evaluar los resultados y los planes de trabajo que puedan establecerse.