El Govern guarda un minuto de silencio por el feminicidio de una mujer en Barcelona

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c), asiste a la IV Jornada de Treball del Govern, en Sant Fruitós de Bages, a 25 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern, encabezado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha guardado un minuto de silencio por el asesinato de una mujer a manos de su hijo en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, antes del inicio de la reunión que el ejecutivo lleva a cabo este fin de semana en el Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), en el marco de la IV Jornada de Trabajo del Govern.

Así lo ha informado Illa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este sábado en el que ha condenado "rotundamente" el asesinato y ha mostrado el apoyo del Govern a sus familiares.

Este sábado sobre las 10 horas han llegado los consellers al Món Sant Benet donde mantienen una reunión desde las 11 a puerta cerrada y, este domingo, a partir de las 9.30 horas Illa hará una declaración pública para cerrar el encuentro.