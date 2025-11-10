El Govern homenajea a Conxita Grangé en el Museu de Capdella (Lleida) con más de 200 estudiantes

El Memorial Democràtic homenajea a Conxita Grangé en el Museu de Capdella (Lleida) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

LLEIDA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Memorial Democràtic ha homenajeado este lunes a Conxita Grangé, resistente antifranquista y última catalana superviviente de los campos de concentración, en el Museu Hidroelèctric de Capdella (Lleida), en un acto con más de 200 alumnos de secundaria de Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Alta Ribagorça (Lleida), ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado.

El director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, ha señalado que "la deportación femenina constituye una herramienta pedagógica fundamental para transmitir a las nuevas generaciones los valores democráticos y el respeto por los derechos humanos".

Ha añadido que, a través de la mirada de los jóvenes, la historia de Grangé recuerda la importancia de mantener vivo el legado de todas las mujeres que lucharon por la libertad y la dignidad, en sus palabras textuales.

En el homenaje, los estudiantes de los institutos de Tremp, Pobla de Segur, Pont de Suert, Sort y del Col·legi Maria Immaculada de Tremp (Lleida) han presentado trabajos audiovisuales y artísticos que han elaborado durante los últimos meses en las aulas, en el marco de un proyecto educativo dedicado a Grangé y al resto de mujeres deportadas de Pallars y Ribagorça.

Esta actividad se enmarca dentro del Año Conxita Grangé, que el Govern celebra este año para conmemorar el centenario de su nacimiento.