El Govern impulsa la Agenda Catalana per a la Conciliació para "garantizar el derecho al tiempo"

Se desplegará entre 2025 y 2026 mediante un proceso abierto y participativo

El Govern ha anunciado la puesta en marcha de la Agenda Catalana per a la Conciliació i la Corresponsabilitat, una nueva estrategia para avanzar hacia una mejor organización social del tiempo con perspectiva de género y "garantizar que el derecho al tiempo sea una realidad para todos".

Impulsada por la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, esta agenda quiere establecer una hoja de ruta compartida para transformar los usos del tiempo, ayudar a identificar medidas de conciliación y corresponsabilidad, y situar este derecho como "un pilar del bienestar, la igualdad y la sostenibilidad", informa el departamento en un comunicado este viernes.

La iniciativa pretende impulsar la implementación de medidas en la organización del tiempo con perspectiva de género dentro de las empresas y entidades, "fomentando una sociedad más equilibrada y equitativa".

Además, quiere "crear, intercambiar y difundir conocimientos, experiencias y buenas prácticas que promuevan una mejor gestión del tiempo", así como conectar la investigación con las políticas públicas en materia de usos del tiempo en Catalunya y conectar a los agentes comprometidos con esta mejora.

La Agenda Catalana per a la Conciliació i la Corresponsabilitat "responder a los grandes retos sociales y económicos del país", como es el envejecimiento de la población, la reducción de la natalidad, la persistencia de las desigualdades de género y los nuevos escenarios derivados de la digitalización.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Se desplegará entre 2025 y 2026 mediante un proceso abierto y participativo y se articulará en torno a tres ejes --empresa, sector y territorio--, para "adaptar las políticas a la diversidad del tejido económico y social" catalán.

Entre las líneas de acción previstas, se incluyen medidas para mejorar la flexibilidad horaria, fomentar la desconexión digital, promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres e impulsar una nueva cultura laboral "más saludable y equitativa".

También se reforzará la colaboración entre administraciones, empresas y agentes sociales para compartir conocimiento y buenas prácticas.

PROCESO PARTICIPATIVO

El proceso de elaboración de la Agenda Catalana per a la Conciliació i la Corresponsabilitat se desarrollará en diferentes fases: en unas primera etapa, de diagnóstico previo, se centrará en la recogida de datos existentes y delimitar los ámbitos y ejes de actuación.

A continuación, se definirán los objetivos generales e indicadores de seguimiento y la participación territorial y sectorial permitirá validar y codiseñar estos ejes a través de grupos de trabajo; y en la fase de consulta, que cerrará el proceso participativo, recogerá aportaciones a través del canal 'Participa'.

El anuncio de esta agenda se ha hecho en el marco de la Time Use Week 2025, el evento internacional de referencia sobre políticas del tiempo, que este año se celebra bajo el lema 'El dret al temps en l'era de la intel·ligència artificial'.