El Govern impulsa un 'mapa de sombras' y varias actuaciones "clave" de cara el eclipse de 2026

Imagen de la Agencia Espacial Europea de un eclipse total del 2019. - ESA - GENERALITAT

También busca coordinarse con asociaciones de aficionados a la astronomía

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha impulsado actuaciones "clave" de cara al eclipse solar total que se podrá ver el 12 de agosto de 2026 en Catalunya, en materia de planificación territorial, movilidad, seguridad, salud pública, educación y divulgación científica, entre las cuales un 'mapa de sombras' y coordinación con asociaciones astronómicas.

Lo ha hecho a través de un plan de acción interdepartamental liderado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con la vicepresidencia de la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, informa en un comunicado de este lunes.

La comisión está integrada por 13 departamentos del Govern y cuenta con el apoyo técnico y científico de instituciones como el Instituto de Estudios Espaciales de Catalunya (Ieec) y otros centros "de referencia" en investigación astronómica y observación del espacio.

Entre las acciones llevadas a cabo hasta ahora, Investigación y Universidades ha mantenido reuniones de coordinación con la Comisión Nacional del Eclipse, con el objetivo de alinear las estrategias territoriales con las directrices estatales y garantizar la "máxima eficiencia" en la gestión del evento.

Se ha impulsado un primer ciclo de encuentros con las principales asociaciones de aficionados a la astronomía de Catalunya, con la voluntad de incorporar su experiencia en las acciones de divulgación y participación ciudadana.

Paralelamente, los equipos técnicos ya trabajan en la elaboración de un mapa de visibilidad ('mapa de sombras') que identificará aquellos espacios del territorio donde la observación será óptima, sin elementos que bloqueen la visión del Sol en el momento clave del fenómeno, que estará disponible "en los próximos meses".