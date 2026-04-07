El Govern impulsa nuevas medidas para proteger al sector apícola de los daños de la avispa asiática

Imagen de un ejemplar de avispa velutina - GOVERN

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha impulsado nuevas medidas para proteger al sector apícola de los daños causados por la avispa asiática (Vespa velutina).

Lo ha anunciado el Govern en un comunicado este martes, en el que ha informado de que en los próximos días se adquirirán trampas que serán distribuidas por la Conselleria de Interior y Seguridad Pública a través de los Agents Rurals.

Además, la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación financiará la compra de unas 500 unidades más de líquido para atraer a estos insectos, una inversión "clave" para potenciar la efectividad del uso de trampas selectivas para capturar avispas reinas y frenar el impacto de esta especie invasora sobre las colonias de abejas autóctonas.

Anteriormente, el Govern ya había adquirido 500 unidades de líquido este líquido, de 2,5 litros cada una, que fueron distribuidas entre el sector apícola, pero en respuesta a las peticiones de los sindicatos y cooperativas apícolas han decidido impulsar nuevas medidas.

Este conjunto de acciones tiene como objetivo reforzar la captura de la avispa asiática durante las campañas de primavera y otoño, con el compromiso de Agents Rurals de velar por la correcta colocación, mantenimiento y seguimiento de las trampas.