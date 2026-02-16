El Govern impulsa un nuevo modelo para acelerar las autorizaciones ambientales

Archivo - Planta de Elian en el Puerto de Barcelona. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha iniciado una prueba para aplicar un nuevo modelo que permita agilizar la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas y de las modificaciones sustanciales de las autorizaciones, informa en un comunicado este lunes.

Participan en la prueba la nueva planta de procesamiento de soja de Elian en el Puerto de Barcelona --cuya primera piedra se ha colocado este lunes--, Movilex y Henkel Ibérica.

La prueba consiste en un nuevo modelo de presentación de proyectos que debe permitir aportar desde el inicio una documentación suficiente.

La intención es evitar requerimientos posteriores de información complementaria y reducir "de manera sustancial" los plazos de tramitación.

El nuevo sistema quiere sustituir la fase de suficiencia de los trámites asociados a los permisos de funcionamiento de las actividades industriales para "acortar considerablemente los tiempos de resolución".