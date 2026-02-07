El Govern inaugura la "primera" ruta de memoria democrática entre Catalunya y Francia

Acto de inauguración de la ruta del exilio que atraviesa los municipios de la Vajol y Morellàs i les Illes (Girona) - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha inaugurado este sábado la "primera" ruta transfronteriza de memoria democrática entre Catalunya y el sur de Francia, con un itinerario entre el coll del Lli y el coll de Manrella, que atraviesa los municipios de la Vajol y Morellàs i les Illes (Girona).

Este proyecto "recupera y pone en valor los espacios vinculados al exilio republicano de 1939, a la resistencia nazi y los pasos fronterizos como espacio de refugio", según ha informado el Departamento de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado este sábado.

El acto de inauguración ha estado presidido por el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y ha contado con la participación del alcalde de la Vajol, Joaquim Morillo; el alcalde de Morellàs i les Illes, Jean Vila; la presidenta del Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME), Míriam Lanero y el vicepresidente del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, Robert Garrabé.

Espadaler ha destacado que la señalización de esta ruta sirve para "dignificar la memoria de las personas que marcharon al exilio" y transmitir a las generaciones más jóvenes una memoria de lo que pasó, en sus palabras.

La nueva ruta, de trazado circular y 14 kilómetros de longitud, cuenta con 8 señales informativas y 16 señales direccionales con contenidos históricos y accesibles.

La inauguración se inscribe en el marco de las conmemoraciones del Dia Nacional del Exilio y la Deportación, que se celebra cada 5 de febrero en conmemoración de la salida al exilio de las principales autoridades republicanas.