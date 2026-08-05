El Govern incorpora un vehículo multioperador que garantiza cobertura provisional durante emergencias

El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort, y la subdirectora de Coordinación y Gestión de Emergencias de Protecció Civil, Imma Solé, junto a responsables del proyecto - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Interior de la Generalitat ha puesto en funcionamiento un vehículo multioperador para garantizar comunicación provisional básica en situaciones de emergencia, lo que permite restablecer temporalmente la cobertura móvil en un área afectada y dar continuidad a los servicios esenciales.

Lo han explicado este miércoles en rueda de prensa el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort, y la subdirectora de Coordinación y Gestión de Emergencias de Protecció Civil, Imma Solé.

Esta unidad móvil, impulsada a raíz del apagón de abril de 2025, permite reforzar o restablecer la cobertura en zonas afectadas por emergencias como incendios forestales, episodios meteorológicos extremos o incidencias graves en infraestructuras de telecomunicaciones.

El sistema está preparado para que las principales teleoperadoras con infraestructura propia en Catalunya (Telefónica, Vodafone y MasOrange) puedan dar servicio simultáneo y aportar provisionalmente servicios de voz y datos con autonomía estratégica.

Por eso, Tort ha dicho que este es un ejemplo de colaboración entre Generalitat, administraciones públicas y las principales operadoras: "Siempre, en situaciones de emergencia, tenemos que sumar para reforzar esta capacidad de resiliencia, sabiendo que las infraestructuras digitales se pueden ver afectadas en un determinado momento".

El servicio se presta en coordinación con el conjunto de las operadoras y, de hecho, el Govern ha encargado este proyecto a Telefónica, que ha desarrollado la tecnología para que la unidad móvil pueda dar conectividad.

EN FUNCIONAMIENTO

El vehículo, que ya está operativo, cuenta con una antena desplegable que permite conectarse a través de radioenlace y a través de satélite para poder ampliar, reforzar o recuperar la cobertura.

Tort ha explicado que el vehículo, que es la primera y única unidad, tiene un radio de alcance de unos 10-20 kilómetros y que su objetivo básico es, fundamentalmente, la comunicación de cara a la ciudadanía para mantener la comunicación básica con los servicios de emergencias.

Además, ha dicho que tiene una autonomía propia de unas 48 horas y que, después, incorpora generadores para tener una duración de semanas.

AVISOS ES-ALERT

Solé ha asegurado que, ante una situación de disfunción, con esta nueva herramienta y la cobertura que ofrece podrán recibir los avisos esenciales para la gestión y comunicación de una emergencia y, de esta forma, la ciudadanía podrá recibir instrucciones para su seguridad, como las notificaciones ES-Alert.

El despliegue de la unidad móvil representa una inversión inicial para esta temporada de verano de 422.500 euros.