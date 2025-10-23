El Govern inicia una campaña para controlar las condiciones de comercialización de créditos rápidos

Archivo - Varias bolsas con compras. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de Consum ha iniciado una campaña para controlar las condiciones de comercialización de los créditos rápidos, informa en un comunicado la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat este jueves.

Estos créditos se caracterizan por la facilidad y rapidez en su concesión, pero el precio "suele ser superior" a otras operaciones de financiación, y el plazo de devolución, corto.

La campaña contempla controles del contenido de la publicidad, las ofertas y el contrato de 22 empresas para detectar "posibles prácticas comerciales desleales que puedan resultar engañosas o abusivas" para el consumidor.

Además, Consum hará acciones informativas y de concienciación dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer las características de estos contratos, que "muchas veces tienen condiciones que pueden comportar un sobreendeudamiento".

El director de la Agència Catalana de Consum, Isidor Garcia, ha señalado que es necesario "analizar el detalle de la letra pequeña, ya que nadie da duros a cuatro pesetas".