El Govern inicia una campaña para identificar ciberestafas durante Black Friday y Navidad

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha iniciado una campaña para que la ciudadanía aprenda a detectar estafas en las compras por Internet, coincidiendo con el Black Friday y el inicio de la campaña de Navidad, informa la Conselleria de Presidencia de la Generalitat este martes.

La iniciativa tiene el objetivo de "concienciar a la población" y ofrecer recursos y los conocimientos necesarios para prevenir estafas y fomentar la compra en línea de forma segura.

La campaña tiene como lemas 'Por el Black Friday identifica las ofertas sospechosas' y 'Es tiempo de regalos, identifica la compra segura', y usa el recurso 'Captcha' para simbolizar la detección de anuncios y ofertas sospechosas.

La directora de la agencia, Laura Caballero, ha explicado que es necesario "estar alerta ante los anuncios engañosos que circulan por las redes sociales y los buscadores".

Los ciberestafadores usan las redes sociales y los buscadores para conducir a las víctimas a páginas web fraudulentas con el fin de robar los datos personales y bancarios.