El Govern inicia la redacción del PDU del Hospital Universitari de Terres de l'Ebre (Tarragona)

TARRAGONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de territorio de Catalunya ha encargado este martes a la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat la redacción del Plan Director Urbanístico (PDU) del futuro Hospital Universitari de Terres de l'Ebre (Tarragona).

El centro se implantará en unos terrenos a poca distancia del centro de Tortosa y "bien conectados" con la red viaria, donde estaba previsto el desarrollo del Área Residencial Estratégica (ARE) Raval de la Llet, informa el departamento en un comunicado.

Para posibilitar la implantación del hospital, la Comisión de territorio también ha aprobado iniciar la modificación del planeamiento de esta ARE.

La Conselleria y el Ayuntamiento de Tortosa firmaron en abril de 2025 un acuerdo por el que el departamento llevaría a cabo los trámites urbanísticos, los estudios complementarios y las infraestructuras viarias de accesibilidad "necesarias para implantar el nuevo hospital".

Para escoger la ubicación más adecuada, la Conselleria de Salud, la de Territorio, el Ayuntamiento de Tortosa y la Delegación del Govern en Terres de l'Ebre crearon un grupo de trabajo y, como conclusión, se propuso el ámbito de la ARE Raval de la Llet.

SUSTITUIR AL HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA

Por otro lado, el Servei Català de la Salut está impulsando una ampliación del Hospital Verge de la Cinta de Tortosa para "alargar su vida útil entre 10 y 15 años", y el Hospital Universitari de Terres de l'Ebre se proyecta como un nuevo equipamiento sanitario que sustituya al actual Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

El nuevo hospital --que dará servicio a 180.000 personas de esta región sanitaria-- "representa también una oportunidad de reequilibrio territorial y cohesión sanitaria", ya que tendrá que trabajar de forma coordinada con el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre y el Hospital Comarcal de Amposta.