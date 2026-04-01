El Govern instalará placas solares en las cárceles Brians 2 y Quatre Camins (Barcelona)

Vista aérea del Centre Penitenciari Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática impulsa, de la mano de L'Energètica, la instalación de placas solares en las cubiertas de los centros penitenciarios de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), y Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha informado el departamento en un comunicado este miércoles.

La instalación se enmarca en la estrategia de descarbonización de los equipamientos judiciales y penitenciarios de Catalunya y los proyectos, que han salido a licitación a través de la empresa pública de L'Energètica, cuentan con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y constituyen 2 experiencias piloto que servirán para implantar energía renovable en el resto de prisiones catalanas.

La instalación de Quatre Camins tendrá una potencia pico de 2 MWp y un total de 3.356 paneles solares, que permitirá producir al año 2,6GWh, lo que permitirá cubrir el 73% de la demanda eléctrica de la prisión, mientras que en Brians 2 la planta alcanzará una potencia pico de 1,8MWp y estará formada por 4.016 placas, por lo que la producción anual estimada será de 2,1 GWh, el 26% de lo que consume.

Estas actuaciones permitirán reducir significativamente el gasto energético de los centros y avanzar hacia la sostenibilidad del sistema penitenciario, además de una reducción de emisiones equivalente a 1,3 toneladas de CO2 a la atmósfera.

El proyecto se enmarca en la estrategia del Govern para aprovechar las cubiertas públicas para la generación de energía renovable y contribuir a la transición energética con un impacto visual mínimo y, en este caso, está previsto que las obras se inicien en septiembre y terminen a finales de 2027.