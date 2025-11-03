El Govern investiga un centro de educación especial de Blanes (Girona) por presuntos malos tratos

Archivo - Exterior del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, ubicado en la Via Augusta de Barcelona - DAVID ZORRAKINO/EUROPA PRESS - Archivo

GIRONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha abierto un expediente informativo a la escuela de educación especial CEE Ventijol de Blanes (Girona) por una denuncia por presuntos malos tratos a menores, han explicado fuentes del departamento a Europa Press este lunes.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', Educación ha destinado un inspector extra para esclarecer el caso, ya que en la primera inspección recogió versiones contradictorias sobre los hechos, y por tanto, aún no se ha podido demostrar ninguna de las conductas denunciadas.

Sin embargo, desde la Conselleria apuntan que sí han detectado elementos de mejora en la gestión del centro y se han propuesto numerosas medidas al respecto, que se verifican "periódicamente" para su implementación.

Las mismas fuentes del departamento desmienten "categóricamente" que la inspección haya intentado entorpecer las denuncias y que el caso esté cerrado.

ALERTADORES BAJO PROTECCIÓN

Según ha podido saber Europa Press, la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) protege a los alertadores.

Pese a no ser un tema de lucha contra el fraude y la corrupción, hay un supuesto que recoge la norma que rige la institución sobre los alertadores cuanto a irregularidades graves o muy graves o hechos penales que puedan tener consecuencias sobre los alertadores, por lo que Antifrau ha tomado parte.