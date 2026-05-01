El Govern invierte 2 millones de euros en un programa de emprendimiento cultural

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cultura de la Generalitat ha puesto en marcha el programa Emprèn Cultura, con el que se pretende dar apoyo al emprendimiento cultural mediante una inversión de 2 millones de euros.

Emprèn Cultura nace con la voluntad de reforzar el desarrollo de proyectos culturales en sus fases iniciales, facilitando herramientas y recursos para transformar el talento y las ideas en inciativas viables económicamente, además de sostenibles, informa en un comunicado este viernes.

El primer encuentro de emprendedores culturales se celebró esta semana en el Palau Robert de Barcelona combinando contenidos informativos con el intercambio de experiencias y la conexión entre proyectos.

El Institut Català de les Empreses Culturals (IEC), a través del cual se desarrollará el programa, dio a conocer los recursos y servicios que pone a disposición de las personas con proyectos de emprendimiento cultural y se presentó el nuevo espacio web Emprèn Cultura.

Con este programa el ICEC ofrece a los emprendedores y empresas con menos de 42 meses de trayectoria un itinerario completo de formación específica en emprendimiento, acompañamiento empresarial individualizado a los proyectos y diversas líneas de apoyo financiero.

Además, el programa también propone colaboraciones con otras entidades y administraciones, entre las cuales el departamento de Empresa y Trabajo, la agencia Acció, Barcelona Activa y la Cambra de Comerç de Barcelona.