El Govern lanza un proyecto de realidad virtual y 5G para atender trastornos de conducta alimentaria

El Govern despliega un proyecto con realidad virtual y 5G para atender a personas con un TCA. - GENERALITAT

TARRAGONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Políticas Digitales del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha desplegado un proyecto con realidad virtual y 5G que contribuye a mejorar la atención de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en entornos rurales de Terres de l'Ebre (Tarragona), informa en un comunicado este jueves.

Se trata de un proyecto que cuenta con el apoyo de Mobile World Capital Barcelona y el centro de investigación i2CAT, presentado este jueves en el Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en Tortosa, y desarrollado por el Centre d'Innovació i Simulació en Salut de les Terres de l'Ebre de la URV (Ciste) y la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre.

La iniciativa incorpora realidad virtual inmersiva y conectividad 5G para ofrecer sesiones psicoterapéuticas supervisadas en remoto, un sistema que permite recibir parte del tratamiento desde casa sin tener que desplazarse a un centro hospitalario, clave especialmente en entornos rurales con menor accesibilidad.

El proyecto se ha aplicado durante 6 meses en 10 jóvenes de entre 12 y 24 años que son atendidos a través del servicio de salud mental infantil y juvenil de la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre.

Los resultados muestran una reducción de la ansiedad y mejora de la percepción corporal de los adolescentes que conviven con esta patrología, lo que abre la puerta a una segunda fase de investigación con una muestra de mayor tamaño y la incorporación de nuevas herramientas para ofrecer tratamientos más personalizados.