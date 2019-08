El Govern liderará un proyecto europeo para fomentar la competitividad de las empresas emergentes

Publicado 27/08/2019 18:48:41 CET

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes la participación de Catalunya en el proyecto europeo 'Interreg Europa-Start Easy', una iniciativa liderada por la Generalitat con objetivo de identificar buenas prácticas que propicien la mejora de la competitividad empresarial a las empresas emergentes, ofreciendo herramientas inteligentes que posibiliten la creación de empresas.

En un comunicado este martes, la Conselleria de Empresa y Conocimiento ha informado de que, en el ámbito de actuación de la Oficina de Gestión Empresarial (OGE), la Generalitat ha participado en el proyecto con siete entidades municipales, regionales y estatales de diversos países de la Unión Europea (UE).

Para lograr sus objetivos, el proyecto establecerá un proceso de aprendizaje y conocimiento interregional exhaustivo, basándose en las estrategias existentes, en las capacidades actuales de las ocho regiones asociadas y en las lecciones que extraigan del intercambio realizado durante el proyecto.

La subvención europea para este proyecto, que buscará la mejora del ecosistema de la política administrativa que afecta a las empresas de las regiones participantes, asciende a 1.592.641 euros, de los que 433.789 se destinarán a la Generalitat.

Los socios del proyecto liderado por la Generalitat son el Metropolitan City of Bologna (Italia), el Lithuanian Innovation Center (Lituania), el Lublin Science and Technology Park (Polonia), el Economic Council of East Flanders (Bélgica), el Mazovia Development Agency (Polonia), el Directorate General for Enterprise (Francia), y el Ministry of Economics of the Republic of Latvia (Letonia).