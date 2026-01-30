El Govern mantendrá parcialmente el levantamiento de barreras de la C-32 por el corte de la AP-7

Vehículos circulan por la AP-7 que ha sufrido cortes tras el accidente de tren en Gelida (Barcelona) en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern mantendrá parcialmente el levantamiento de las barreras de la autopista C-32 para facilitar el tráfico de largo recorrido con motivo del corte de la AP-7 en sentido sur entre Martorell y Vilafranca del Penedès (Barcelona), informa el Departamento de Territorio de la Generalitat en un comunicado este viernes.

A partir de las 00 horas del sábado, la gratuidad del peaje se aplicará exclusivamente a los peajes troncales de Vallcarca y Cubelles en dirección sur, mientras que el resto de barreras (Cubelles accés, Calafell accés, Cubelles troncal dirección norte y Vallcarca dirección norte) recuperarán su funcionamiento ordinario.

De esta forma, la Generalitat "garantiza la movilidad de largo recorrido en sentido sur afectada por las obras de reparación de la AP-7 como consecuencia del desprendimiento de un muro sobre el R4 en Gelida (Barcelona).