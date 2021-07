El Govern mantiene la moratoria de reducción de horarios para profesores mayores de 55 años

Podrán pedir hasta 2 horas menos para actividades complementarias, no para docencia

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha aprobado mantener para el próximo curso la moratoria en la aplicación de la reducción de horarios lectivos para profesores mayores de 55 años.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) publicó el jueves que se mantiene el acuerdo aplicado en los últimos cursos, según el cual los profesores de 55 a 64 años que deseen una reducción de jornada deberán pedirla a la dirección de su centro, pero seguirá siendo para actividades complementarias, no para docencia.

Fuentes del departamento han explicado a Europa Press que la medida se toma por la situación de prórroga presupuestaria, que imposibilita incrementar el gasto en el capítulo de personal más allá de lo previsto.

No se puede, por tanto, contratar a más profesorado para compensar la reducción de dos horas que se pactó en 2005; en cambio, si se reduce la jornada en actividades complementarias, no es necesario compensar con más personal, por lo que no la medida no tiene afectación presupuestaria.

Así, los docentes de educación Infantil y Primaria deben impartir 24 horas semanales de docencia; los de educación a adultos, 21; y los del resto de enseñanzas de régimen general y especial --como Secundaria y Bachillerato--, 19 horas semanales.