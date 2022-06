El Govern "no se plantea" un contrato marco con Renfe en Rodalies si no hay respuesta sobre el traspaso

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern "no se plantea" firmar ningún contrato marco con Renfe para la gestión de Rodalies hasta tener una respuesta definitiva sobre un posible traspaso íntegro de la red.

Así lo ha afirmado el vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, en declaraciones a la prensa tras firmar un acuerdo con Microsoft este viernes.

Ha respondido de este modo a las palabras del presidente de Renfe, Isaías Táboas, que ha asegurado que no se ha podido imputar a Catalunya "ni un euro" del contrato de compra de trenes a Alstom por no tener firmado el contrato marco, a pesar de que se construirán en la planta de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

"Hasta que no tengamos un sí o un no del Gobierno respecto a esto no nos planteamos formalizar ningún contrato marco. No tendría sentido", ha explicado.

Ha pedido imaginar qué pasaría si se firma el contrato y "al cabo de unos meses, sorpresa, sorpresa, el Gobierno decide" dar su sí al traspaso completo de Rodalies.

Ha recordado que el Govern ya cuenta con su propio operador ferroviario, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que ha asegurado que tiene unos estándares de calidad en los que "Renfe debería reflejarse".

Ha recordado que Gobierno y Generalitat se dieron de tiempo hasta verano para estudiar la posibilidad de "establecer un nuevo modelo" para Rodalies y que hasta que esta decisión no esté tomada, no se firmará ningún acuerdo con Renfe.