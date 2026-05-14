El Govern no prevé una campaña específica de Inspecció de Treball por la regularización

El secretario de Trabajo, Paco Ramos, junto a la la directora del ITC, Laura Freixas. - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Trabajo, Paco Ramos, ha explicado que la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) no prevé llevar a cabo una campaña específica para responder a las posibles demandas de los trabajadores que se incorporarán al mercado laboral en Catalunya con la regularización extraordinaria.

Lo ha dicho este jueves en Barcelona en una rueda de prensa para informar sobre el balance de actuaciones en 2024 y de los objetivos de la institución para este año, junto a la directora del ITC, Laura Freixas.

Ha explicado que, por el momento, "las actuaciones que se llevarán a cabo entran dentro de la campaña planificada de actuación de la Inspecció, que es analizar los puestos de trabajo que están en situación de irregularidad y proceder a su regularización".

También ha detallado que, si se analiza a futuro que estos puestos de trabajo en situación irregular son elevados, se actuará de forma coordinada con la Inspección de Trabajo del Estado para atender este incremento de la irregularidad: "Pero esto lo iremos analizando paso a paso", ha defendido.

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO

Preguntada por la sentencia del Tribunal Supremo que limita el acceso de los inspectores a los centros de trabajo, Freixas ha afirmado que desde la entidad no comparten la decisión judicial que "afecta directamente" al trabajo de la entidad.

"Desde Inspecció de Treball hemos puesto en conocimiento el tema al Gabinete Jurídico de la Generalitat, que está actuando en coordinación con la Abogacía del Estado, para la decisión de las actuaciones conjuntas", ha explicado, tras asegurar que ITC continuará ejerciendo su función pública inspectora.