El Govern oficializa la primera convocatoria del Pla de Barris que beneficia a 20 municipios

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, junto a los representantes de los 20 municipios beneficiados por el Pla de Barris. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha firmado este lunes la resolución definitiva de la primera convocatoria del Plan de Barris, que beneficiará a un total de 20 municipios y que ha descrito como "una herramienta absolutamente estructural de cohesión social" y una política prioritaria para el equilibrio territorial.

Lo ha dicho durante un acto en la sede del Departamento en la que ha recibido a los representantes los 20 ayuntamientos beneficiados de la convocatoria, y en la que ha destacado que el desarrollo de Catalunya no podrá ser equilibrado si existen barrios con déficits urbanísticos, problemas de vivienda o desigualdades educativas, según declaraciones recogidas por el Govern en un comunicado.

En total, el Pla de Barris 2025-2029 movilizará una inversión de 412 millones de euros en 20 municipios catalanes, de los cuales 232,71 millones los aportará la Generalitat y el resto los ayuntamientos, tal como anunció el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el pasado diciembre.

Paneque ha explicado que esta iniciativa, que en su primera convocatoria beneficiará a más de 273.000 personas, recupera el "espíritu" de la primera Llei de barris, y se ha adaptado a los retos sociales, económicos y ambientales del momento actual.

El acto de este lunes era el trámite administrativo necesario para poder iniciar la ejecución de los proyectos incluidos en la primera convocatoria del plan, que ya tiene prevista una segunda durante el primer semestre del ejercicio actual.