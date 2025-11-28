El Govern otorga 333.000 euros en subvenciones para la limpieza de vías afectadas - GENERALITAT

LLEIDA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha concediddico cerca de 333.000 euros en subvenciones dirigidas a los municipios y consejos comarcales de las nueve comarcas consideradas de montaña y del territorio de Arán (Lleida) para la limpieza de vías municipales afectadas por la nieve en 2025.

Se trata de subvenciones para actuaciones ejecutadas entre el 1 de noviembre de 2024 y el 30 de abril de 2025 y han resultado beneficiarios 50 ayuntamientos y dos consejos comarcales (Alta Ribagorça y Pallars Sobirà), informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

Estos fondos permiten a los ayuntamientos beneficiarios cubrir gastos como la retirada de nieve y hielo; la adquisición, almacenamiento y distribución de productos anticongelantes; el arrendamiento, puesta a punto y adquisición de carburante de las máquinas de limpieza; y los gastos de personal.