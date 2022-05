El Govern pide a Sánchez aprovechar su visita a Barcelona para dar explicaciones sobre el espionaje

Aragonès coincidirá con el presidente del Gobierno el viernes en el Cercle d'Economia

BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones sobre el espionaje a independentistas aprovechando su visita este viernes a Barcelona para asistir el Cercle d'Economia, donde coincidirá con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

"No se trata de señalar si el viernes es el mejor día o no, porque estas explicaciones ya se deberían haber dado. ¿Sánchez vendrá a Catalunya y se marchará sin dar explicaciones al presidente de la Generalitat de un escándalo político a nivel internacional?", ha preguntado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Aragonès y Sánchez coincidirán en el acto en el que el presidente del Cercle d'Economia, Javier Faus, entregará a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la segunda edición del Premio a la Construcción Europea

Pese a considerar anecdótico que coincidan en este contexto, ha asegurado que, en caso de que hablen, le trasladará la urgencia de que se produzca un encuentro entre ambos y de que puedan hablar con tiempo para que le dé "las explicaciones necesarias".

"Pero el contexto no debe ser éste, una foto en el Cercle d'Economia", ha recalcado Plaja, dejando claro que no es el escenario para que tenga lugar este encuentro entre ambos presidentes.

Al preguntársele si ha habido algún contacto con el Gobierno, ha asegurado que no hay ninguna novedad y que la pregunta que debe responderse es cuándo se encontrarán Aragonès y Sánchez.: "Ya no es si se hará o no, porque no podrán evitar este encuentro. Es cuando se hará. Y esto sólo lo puede responder la Moncloa".

Después de que el PSOE, PP, Vox y Cs hayan votado en contra de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre el espionaje, Plaja ha lamentado que no fructifique algo que es "de sentido común".

"¿Qué problema hay en que haya una comisión de investigación para aclarar todos los interrogantes? ¿Quién tiene miedo de que salga a la luz alguna cosa? En una democracia plena, no se puede hacer una comisión para investigar un caso que ya es un escándalo internacional?", ha preguntado.

Por ello, ha advertido de que las relaciones de confianza entre la Generalitat y el Gobierno han quedado "muy dañadas" y que éste último tiene, a su juicio, un problema de credibilidad.

CONSECUENCIAS

Tras reiterar que deben asumirse también responsabilidades, ha destacado que deben dimitir todas las personas que hayan sido responsables por acción u omisión del espionaje, aunque no ha querido concretar nombres.

Aunque no cuestionan que Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, hayan sido espiados, ha acusado al Gobierno de "no hacer nada para aclarar unos hechos gravísimos que están poniendo en peligro pilares básicos del estado de derecho".