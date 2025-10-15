El Govern planifica soluciones estructurales para los barrancos de Terres de l'Ebre (Tarragona)

Archivo - La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una visita a Terres de l'Ebre (Tarragona). - GENERALITAT - Archivo

TARRAGONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado este miércoles que el Govern aprobará un plan director con soluciones estructurales para los barrancos de Terres de l'Ebre (Tarragona), con un presupuesto de 37,5 millones de euros provisionales, informa la Conselleria en un comunicado.

Paneque ha visitado Terres de l'Ebre acompañada del director de la Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, con quien se ha reunido con alcaldes y representantes afectados por las inundaciones del pasado domingo en la provincia.

Allí, la consellera ha explicado que el Govern aprobará el próximo martes el plan director que recoge actuaciones en una serie de barrancos prioritarios que asciende provisionalmente a 37,5 millones de euros a desarrollar en 5 años para ofrecer "soluciones estructurales, y no solo de emergencia, en Terres de l'Ebre".

También se ha comprometido con los alcaldes a "liderar todas las actuaciones, ya que no solo hay obras que competen a la ACA" con tal de que los ayuntamientos no deban tener interlocuciones complejas.

Paneque también se ha referido a la situación del puerto de La Ràpita y ha señalado que ya se ha desplegado un equipo de buceadores y grúas para recuperar las embarcaciones hundidas en el club náutico y que se ha retirado el pantalán más afectado.