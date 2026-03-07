El Govern plantea un plan a 15 años con medidas para proteger el Delta del Ebro (Tarragona)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, se ha reunido este sábado con los integrantes de la Taula de Consens del Delta de l'Ebre - DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

TARRAGONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, se ha reunido este sábado en Tortosa (Tarragona) con los integrantes de la Taula de Consens del Delta de l'Ebre y ha anunciado un plan a 15 años con el objetivo de marcar las actuaciones de protección del Delta.

Paneque ha detallado que en la reunión se han explicado las actuaciones, algunas de ellas planificadas y otras ejecutadas y ha explicado que hay un "cambio sustancial" en lo que hasta ahora se había trabajado sobre la movilización de sedimentos, explica el departamento en un comunicado este sábado.

"El Govern quiere trasladar que el Delta es un espacio de interés paisajístico y económico importantísimo, hecho que supone que esta línea de trabajo es prioritaria", ha destacado.

Respecto al movimiento de arena se trabaja para favorecer una zona dunar detrás de la playa y una zona de transición que permitan movimientos y migraciones de las dunas que se formarán con la aportación de arenas, que se deberá completar con la construcción de una gran duna que haga de dique detrás de esta zona para evitar inundaciones en los arrozales.

Paralelamente, el departamento trabaja en la construcción de guardas para completar este sistema y Paneque ha explicado que ya están acabadas las dos primeras fases de la construcción de los 15 kilómetros de la guarda de Alfacs y se trabaja en la redacción de la tercera fase, por valor de 8 millones de euros, para convertir todo el trazado desde la Ràpita al Trabucador (Tarragona) en un carril bici.

Además, se está redactando el proyecto de la primera fase de la guarda del Fangar, que supondrá una inversión de 2,6 millones de euros y se prevé la construcción de otras dos en los márgenes del río desde Deltebre y Sant Jaume (Tarragona) hasta la desembocadura, con el objetivo de generar un sistema estanco que impida la entrada de agua marina en los arrozales y las estructuras de riego.