El Govern planteará una prueba piloto para borrar contenido "nocivo" de menores en redes sociales

El conseller Sàmper durante la primera reunión de la comisión interdepartamental para el bienestar digital de la infancia y la adolescencia, este lunes en la Conselleria - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha dicho que en la comisión interdepartamental para el bienestar digital de la infancia y la adolescencia se planteará una prueba piloto para crear un mecanismo digital que permita borrar rápidamente contenido "nocivo" de un menor en redes sociales.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este lunes desde la Conselleria, antes de la primera reunión de esta comisión, donde se planteará esta y otras cuestiones y durará hasta junio con 4 grupos de trabajo concretos.

Asegura que la eliminación de contenidos nocivos en redes sociales ya se hace en la actualidad pero "de forma muy lenta", de manera que este mecanismo pretende ser una especie de botón rojo, ha dicho, cuando se produzcan usos en redes sociales de contenido perjudicial, como grabaciones de contenido sexual.

"Queremos que un atentado a la dignidad u honor de cualquier persona joven, que no esté colgado y no pueda tener acceso la ciudadanía a verlo si realmente es nocivo. Y que sea de forma inmediata, no con los procesos judiciales o legales que hay, que son largos y no tendrían el objetivo que queremos que tenga este piloto", dice.

A la pregunta de si sería como un moderador de contenido, Sàmper ha respondido que "se está trabajando", que el piloto está bastante avanzado, e insiste en que los contenidos, cuando son nocivos, son bastante claros.

Además, recuerda que esta medida iría en la línea de lo que ya se ha acordado y trabajado en otros países como Australia, Francia, Alemania o el Reino Unido.

OTRAS PROPUESTAS

También se impulsa un curso de 8 horas online --disponible ya desde este mismo lunes-- para que los padres y abuelos de los menores puedan aprender sobre el uso de los mecanismos y redes que los niños y jóvenes usan, ya que "hay una brecha digital importante".

En este sentido, afirma que la intención es reducir esta brecha digital y dar herramientas para que los progenitores y familiares "tengan este conocimiento para guiar de forma sostenible el uso de las redes".

Por otro lado, se quiere que los comercios se involucren de forma directa y que permitan usar sus teléfonos a los menores para avisar a sus progenitores de "si tienen que llegar tarde a casa, no tienen móvil, han perdido un bus o se hace de noche".