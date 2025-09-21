El Govern presenta el proyecto de la futura Oficina de l'Alta Muntanya para estimular la innovación

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha presentado esta semana el proyecto de la futura Oficina de l'Alta Muntanya, que explora las implicaciones de un nuevo marco legislativo para estimular la innovación y el desarrollo sostenible en las regiones de alta montaña de Catalunya.

Lo ha hecho en la International Mountain Conference (IMC) en Innsbruck (Austria), un encuentro científico internacional dedicado a la investigación sobre las montañas, informa la Conselleria de Territorio este domingo en un comunicado.

El proyecto está enmarcado en el avanproyecto de la nueva Llei de l'Alta Muntanya, que se prevé que sustituya la actual legislación, aprobada en 1983, con un nuevo enfoque que se base en políticas sostenibles y que sirva para afrontar los retos ambientales, sociales y económicos actuales.

La Dirección General de Políticas de Montaña, de manera conjunta con el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf), ha presentado esta iniciativa, que introduce las "acciones estratégicas" y la creación de una Oficina de l'Alta Muntanya.

Las funciones de esta oficina son, entre otras, gestionar un observatorio territorial, detectando disfunciones y evaluando la eficacia de las políticas públicas, y coordinar los espacios de gobernanza establecidos por la ley, con participación activa de los actores locales.

Con esta propuesta, la Generalitat "apuesta por una gobernanza basada en la cuádruple hélice --Govern, empresas, academia y ciudadanía--, que tenga un enfoque inclusivo y participativo".