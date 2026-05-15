El Govern prevé duplicar el cuerpo de Agents Rurals hasta los 1.300 efectivos antes de 2030

Archivo - Efectivos de los agents rurals de los Mossos d'Esquadra en las zonas restringidas por la cuarentena ante la peste porcina africana, a 5 de diciembre de 2025, en Barberà del Vallès, Barcelona, Cataluña (España). - EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat prevé duplicar el cuerpo de Agents Rurals hasta los 1.300 efectivos en el marco del Pla Estratègic 2026-2030, así como impulsar la nueva base en Igualada (Barcelona), que acogerá el Área Básica del Anoia y la nueva Área Regional Metropolitana Sud.

Esta estrategia también define la dimensión de las áreas regionales y básicas e incorpora una nueva reorganización operativa con la creación de las regiones Nord y Sud, diseñadas para reforzar la actividad del área metropolitana de Barcelona, uno de los territorios con "más presión ambiental", según informa el Govern en un comunicado este viernes.

En cuanto a la nueva base, las obras del futuro edificio está previsto que empiecen en septiembre, en una parcela de más de 3.000 m2 que incluirá espacios operativos y también aulas de formación, tanto para la formación continua de los agentes como para actividades de educación dirigidas a infantes y jóvenes.

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha remarcado la necesidad de seguir impulsando la estructura de mandos, consolidar la carrera horizontal y reforzar la estrategia de feminización del cuerpo, una "prioridad compartida" del departamento en todos los servicios operativos.

Finalmente, Parlon ha insistido en la importancia de redimensionar la plantilla: "Necesitamos convocar cerca de 120 plazas anuales para garantizar que el cuerpo pueda continuar creciendo de forma ordenada y dando una respuesta adecuada en todo el territorio".