El Govern prevé que los ERTE sigan por el Covid-19 pero dice que "no son muchos" en global

Pide al Gobierno una prestación de conciliación familiar por causas extraordinarias

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern prevé que se continúen presentando en los próximos días más Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por la afectación que provoca la crisis del coronavirus, sobre todo si las medidas decretadas por el estado de alarma se mantienen, pero subraya que los trabajadores afectados de momento "no son muchos" en comparación con el conjunto del mercado laboral catalán, con unos 3,5 millones de trabajadores.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat , Josep Ginesta, ha expuesto que esperan que los ERTE registrados ante la Conselleria --eran unos 600 con más de 32.000 trabajadores afectados hasta el jueves-- vayan en aumento: "A medida que pasen los días, si las medidas son más severas que las que tenemos, irá a más".

"Dependerá de la duración de la situación y, sobre todo, de las medidas gubernamentales, que son las que están impactando más en la circulación de personas y mercancías. El cierre de comercios y restauración son las medidas que acaban impactando más claramente en los expedientes de regulación temporal", ha expuesto.

Ha explicado que el número de ERTE y trabajadores afectados "están creciendo exponencialmente", pero ha enfatizado que muchas otras empresas en Catalunya están adoptando medidas alternativas, como el teletrabajo o las bolsas de horas, lo que implica que la cifra no sea aún más alta.

"Hace que no sea tan importante como podríamos esperar con medidas tan drásticas como las que han tenido que tomar las autoridades gubernamentales. Solo mirando la dimensión que tienen en el mercado de trabajo catalán el sector servicios, la restauración y la hostelería, seguimos estando en número bajos", ha dicho.

El secretario general ha remarcado que, obviamente, los datos del paro de este mes de marzo "se dispararán", al sumar, hasta el jueves, más de 32.000 trabajadores afectados por ERTE.

POR SECTORES

Por número de expedientes temporales presentados, Ginesta ha señalado que se concentran en los sectores que se decretó que tenían que cerrar por el estado de alarma, como la hostelería, el comercio y los servicios.

No obstante, ha remarcado que algunos ERTE del sector industrial afectan a un gran número de trabajadores, como es el caso de Seat, que se ha aplicado sobre 14.771 empleados.

PRESTACIÓN PARA CONCILIAR

Ginesta ha valorado positivamente las medidas que ha tomado el Ejecutivo central en cuestiones como la flexibilización de los ERTE y la protección de los trabajadores a los que se les aplica, pero ha defendido que debería haber creado una prestación de conciliación familiar por causas extraordinarias, pensada para aquellos trabajadores que se tienen que quedar en casa para cuidar a niños y ancianos, ante el cierre de escuelas y centros de día.

"Es muy importante tomar medidas sanitarias y de orden público para prevenir el contagio, pero es tan importante como esto que tomemos medidas para dar respuesta a las personas que tienen que obedecer y respetar estas medidas administrativas. Si no, lo que producimos son situaciones de inseguridad jurídica y desprotección de las personas", ha expuesto.

El secretario general ha señalado que el Gobierno también tiene que aclarar si la baja médica por situación de incapacidad temporal para personas enfermas por coronavirus y las que han tenido contacto con ellas se extiende a aquellas que no pueden ir a trabajar por las medidas de confinamiento o por dificultades para desplazarse.

"No se ha clarificado cuándo se puede dar la baja médica para los casos de confinamiento y una cosa muy importante que no se ha clarificado es qué pasa cuando la que se confina es la empresa y no el trabajador", ha recalcado, y ha abogado por que también se aplique la baja médica por situación de incapacidad temporal.