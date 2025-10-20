El Govern prevé financiar reformas de vivienda tras el fin del plazo de los fondos Next Generation

Archivo - La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacado que el Govern prevé destinar más de 100 millones de euros, con los presupuestos, para finalizar la reforma de viviendas financiada con los fondos europeos que no estén acabadas cuando cierre el plazo, en junio de 2026.

Lo ha dicho en la inauguración del Evolution 2025 en Barcelona, organizado por las API Col·legis y Associació d'Agents Immobiliaris", donde ha dicho que el Govern "impulsará el mercado y la construcción de vivienda con colaboración público-privada", informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

Para ello, tiene previsto un pacto que permita "llevar a cabo políticas estructurales donde estén las fuerzas mayoritarias de todo el país implicadas".

En este sentido, Paneque ha hecho referencia a medidas como el programa de regeneración urbana Pla de Barris i Viles 2025-2029, el Pla 50.000 y la activación de varios sectores urbanísticos para "impulsar hasta 214.000 viviendas en los próximos 15 años, de los cuales un 40%, aproximadamente, será protegidos".

Ha hecho hincapié en que en este ámbito también es importante "esclarecer marcos normativos con seguridad para propietarios e inquilinos".