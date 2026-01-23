El Govern prevé que las líneas R1 y R4 puedan funcionar "con normalidad de frecuencia" este sábado

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque (d), durante la reunión de seguimiento de la situación ferroviaria convocada en la Consellería de Territorio de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern estima que a partir de este sábado las líneas R1 y R4, que en estos momentos operan con una frecuencia de dos trenes por hora, puedan funcionar "con normalidad de frecuencia y de paso", según han confirmado fuentes del Ejecutivo catalán.

Así los han comunicado tras la celebración de la reunión de seguimiento de la situación ferroviaria en Catalunya de este viernes, día en que Renfe ha restablecido desde las 6 horas el servicio de tren en todas las líneas de Rodalies tras dos días de suspensión del servicio.

Quedan por solucionar incidencias en ambas líneas: un socavón encontrado entre Badalona y Montgat (Barcelona) en la R1 y un árbol caído en Castellbisbal (Barcelona) en la R4, más allá del tramo afectado tras el accidente ferroviario del martes por la noche en Gelida (Barcelona), donde hay un paso alternativo.