El Govern rechaza que la reunión Illa-Puigdemont sea instrucción de Sánchez: "No hay más elementos"

Archivo - La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS - Archivo

Afirma que el encuentro se limitará al "papel de Puigdemont como presidente de la Generalitat"

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha negado que la reunión que este martes por la tarde mantendrá el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas (Bélgica) sea fruto de una instrucción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No hay más elementos, ni acuerdos, ni conversaciones", ha dicho.

"Descarto absolutamente ningún tipo de instrucción o injerencia ni sugerencia de nadie. El presidente inició la ronda de encuentros con los expresidentes, dijo que lo haría en el momento oportuno, este ha considerado que era el momento oportuno y, por tanto, se produce la reunión", ha afirmado en una rueda de prensa tras el Consell Executiu.

Según Paneque, el encuentro de este martes se enmarca en la ronda de reuniones que Illa inició hace un año con los expresidentes, y en el "papel de Puigdemont como presidente de la Generalitat", aunque ha reconocido que Puigdemont tiene una condición diferente respecto a los otros expresidentes, porque es aún político en activo.

Sobre si puede ser un elemento para que Junts se sume al Pacte Nacional per la Llengua y a otras iniciativas del Govern, ha dicho que no es el objeto principal de la reunión: "Si esa reunión ayudara a acercar posiciones, perfecto. Pero esto ya lo venimos reivindicando y pidiendo e intentando desde antes de esta reunión".

La consellera se ha mostrado sorprendida por las críticas de Junts a que se vaya a producir casi un año más tarde que respecto al resto de expresidentes, porque el partido "había reivindicado y reclamado" la reunión, y ha afirmado que se ha producido cuando Illa, y solo Illa, lo ha considerado necesario.

"NORMALIDAD DE CATALUNYA"

Paneque ha defendido que la reunión es "un paso más hacia la normalidad de Catalunya", que no ha habido un cambio de opinión de Illa respecto a esta cuestión, y que es un gesto político para impulsarla.

Ha afirmado que les hubiera gustado que se produjera en el Palau de la Generalitat, y que en el Govern "se han manifestado día tras día a favor de la aplicación urgente y sin subterfugios de la ley de amnistía".

Preguntada por el papel que debería tener Puigdemont si regresa a Catalunya, ha descartado valorarlo, y ha afirmado que lo escogerá el mismo, de acuerdo con su grupo parlamentario y de su partido.