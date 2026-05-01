El Govern refuerza la acción de las comunidades catalanas en el exterior con nuevas subvenciones

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BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat ha activado una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a reforzar la acción de las comunidades catalanas en el exterior, con una dotación total de 1.250.000 euros.

Según informa en un comunicado este viernes el objetivo es dar apoyo a las más de 100 comunidades catalanas reconocidas por el Govern, presentes en más de 40 países, que promueven y difunden Catalunya alrededor del mundo a través de acciones como la enseñanza del catalán, entre otras.

El plazo para presentar las solicitudes se inicia este 1 de mayo de 2026 y finaliza el 29 de mayo a las 14 horas, con ayudas distribuidas en las líneas de organización de actividades de cohesión de la comunidad catalana; enseñanza de las lenguas catalana y occitana; funcionamiento ordinario de las entidades e inversión en infraestructuras y adquisición de equipos.

El conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, ha destacado que en el 2025 se destinó un 42% más del presupuesto del departamento a cursos de catalán organizados en el exterior, con 186 actividades formativas en 41 comunidades catalanas.

"Con un impulso muy especial, por un lado, a la enseñanza infantil y, del otro, a la consolidación de formatos visuales e híbridos. Pero todavía queremos dar más pasos en este ámbito y daremos muchos más a partir de ahora", ha valorado.

La convocatoria se enmarca en la estrategia del ejecutivo para reforzar la presencia y proyección global de Catalunya.