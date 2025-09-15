Archivo - El Govern reivindica la innovación en el sector primario como "apuesta de bienestar y salud" - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, y el de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, han reivindicado la innovación en el sector primario como "apuesta de bienestar, salud y prosperidad".

Así lo han transmitido en la clausura de la primera Jornada de innovación en el sector agroalimentario de Catalunya celebrada este lunes en el Palau de Pedralbes de Barcelona, informan ambos departamentos en un comunicado.

En su intervención, la consellera Montserrat ha destacado que apostar por la ciencia y la innovación agroalimentaria es "apostar por un sector que garantiza el bienestar, salud y prosperidad a las generaciones presentes y futuras".

"Permite anticiparnos a los retos globales y abrir nuevas oportunidades de crecimiento y competitividad, haciendo nuestro sector agroalimentario un referente de calidad y de futuro", ha añadido.

Por su parte, el conseller Ordeig ha subrayado que la Conselleria que lidera "trabaja codo a codo con la comunidad científica para mejorar las técnicas de cultivo y crear alimentos cada vez más resistentes a las altas temperaturas y a los episodios de sequía".