Govern, Renfe y Adif pactan un sistema de medida "único" de incidencias de Rodalies

Reunión de la Comisión Interdepartamental de Rodalies, en el Palau de la Generalitat, a 9 de septiembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

Esperan que las incidencias se reduzcan a principios de 2026

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que la Comisión Interdepartamental de Rodalies que se ha celebrado este martes ha pactado la creación de un sistema de medida "único" de incidencias de Rodalies.

Esta es una de las 4 medidas que se han acordado en la Comisión Interdepartamental de este martes, encabezada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y que ha contado con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández; el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y la misma consellera Paneque, entre otros.

Paneque ha detallado que con este sistema para medir incidencias Adif, Renfe y la Generalitat podrán conocer la tipología de incidencias y cuál es la afectación para trenes, pasajeros y puntualidad.

SEGUIMIENTO CADA 15 DÍAS

También han acordado que hacer un seguimiento de la situación cada 15 días con la Interdepartamental, como ya se hacía, y, además, se informará semanalmente a la opinión pública para hacer un seguimiento "transparente" de la evolución de estos indicadores.

Se constituirá una oficina técnica, que será la encargada de coordinar y planificar el conjunto de obras de mejora de Rodalies, con el objetivo de garantizar un buen servicio en paralelo.

"Hasta ahora la mejora de las infraestructuras ha tenido solo esta visión de mejora de las vías, de las catenarias, de las estaciones, pero tenemos que hacer un cambio", y ha abogado por también tener en cuenta la operatividad del servicio y a los usuarios al planificar las obras.

MEDIDAS CONTRA EL VANDALISMO

Otra de las medidas pasa por mejorar la seguridad contra las actuaciones delictivas, "el vandalismo", que causa incidencias diarias, así como por un plan de cierre de los accesos indebidos a las instalaciones y ha dicho que esta cuestión se trabajará conjuntamente con la Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat.

Asimismo, ha avanzado que se incorporarán 16 personas más a los talleres de Rodalies en fin de semana para trabajar en el mantenimiento de los trenes, y se ampliará el horario de funcionamiento del taller de Ripoll (Girona).

ESPERAN MEJORAS EN 2026

La portavoz también ha dicho que algunas de las líneas que sufren más incidencias pertenecen al corredor sur y están vinculadas a las mejoras de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y al soterramiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y ha recordado que se prevé que estas obras acaben en el primer trimestre de 2026.

"A partir de aquí veremos cómo las incidencias vinculadas a este corredor deben ir disminuyendo, porque es cuando finalizarán las obras más intensas", ha explicado.

Sobre las incidencias en la R11 y R1, ha dicho que están vinculadas a zonas de mejoras en la catenaria, en la mitad norte, además de las obras de la Sagrera y ha dicho que planificar bien estas obras permitirá rebajar las incidencias, a lo que espera que contribuya la oficina técnica.