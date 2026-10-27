Govern y Renfe firman el contrato-programa de Rodalies hasta 2028 con 1.400 millones de inversión

Archivo - Usuarios de Rodalies en la estación de Sants - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes la formalización entre la Generalitat de Catalunya y Renfe Viajeros, SME, SA para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de viajeros de titularidad de la Generalitat durante 2026, 2027 y 2028, y prevé una inversión de 1.407,6 millones de euros.

"Ésta formalización da continuidad al servicio ferroviario de titularidad de la Generalitat y establece sus condiciones de funcionamiento para los próximos tres años", informa el Govern en un comunicado tras la reunión del Consell Executiu.

El documento aprobado "ordena y refuerza" el marco administrativo que regula la prestación de los servicios de Rodalies, garantizando así la continuidad de un servicio que se presta de forma continuada desde los traspasos de competencias efectuados los años 2009 y 2010.

El texto fija las condiciones jurídicas, técnicas y económicas del servicio, incluyendo la definición de los servicios, los estándares de calidad, el régimen económico y los mecanismos de seguimiento y control.

Con el acuerdo, la Generalitat refuerza su posición como administración titular del servicio y se crea una Comisión de Seguimiento con capacidad para supervisar el cumplimiento del contrato, validar modificaciones del servicio, resolver controversias y aprobar liquidaciones económicas.

INCIDENCIAS

También se prevé garantizar la información de modo actualizado de retrasos, incidencias y alteraciones del servicio, publicar horarios actualizados, comunicar cambios con antelación y reforzar las obligaciones de atención a las estaciones.

Así, el plan contempla ofrecer una "respuesta adecuada" ante incidencias ferroviarias en función de su duración: en las inferiores a 90 minutos, la prioridad será restablecer el servicio, y en las superiores a 90 minutos se activará un plan alternativo de transporte por carretera.

El acuerdo incluye un plan de renovación de la flota de trenes, con un total de 110 unidades, 72 de Rodalies de gran capacidad (100 metros), 24 para servicios Regionals y 14 de la serie 121 procedentes de otros servicios de Renfe.

El parque destinado a Regionals pasará de 70 a 75 unidades, mienrtas que el correspondiente a Rodalies pasará de 202 a 250 unidades.

"Con este acuerdo la Generalitat refuerza el marco que regula la prestación de este servicio ferroviario, aporta estabilidad y seguridad jurídica a su gestión y define los compromisos y obligaciones de ambas partes para garantizar la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya", indica el Govern.