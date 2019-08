El Govern responsabiliza a Iberia de la huelga en El Prat: "Ha decidido romper la negociación"

Publicado 28/08/2019 19:50:22 CET

Cree que la compañía no quiere cumplir los acuerdos y que los paros afectarán a 30.000 usuarios

BARCELONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Trabajo de la Generalitat, Josep Ginesta, ha responsabilizado a Iberia de la no desconvocatoria de la huelga del personal de tierra de la compañía en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat para los días 30 y 31 de agosto porque según él "ha decidido romper la negociación" y no formar parte de una comisión de seguimiento de los acuerdos.

Lo ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios tras finalizar sin acuerdo la mediación entre Iberia y los representantes de los trabajadores, que había empezado a las 11 horas con el objetivo de desconvocar la huelga.

"Cuando alguien no acepta formar parte de una comisión de seguimiento que tiene por objetivo garantizar los compromisos y los acuerdos que hay, pues puedes pensar muchas cosas, pero nosotros la que pensamos es que probablemente Iberia estaba pensando en que no tenía ningún interés en cumplir los acuerdos", ha afirmado Ginesta.

Ha explicado que, mientras el comité de huelga ha "hecho los deberes" respecto a la reunión del martes --que acabó sin acuerdo tras más de cinco horas de mediación--, Iberia ha ido cambiando de posición y ha decidido que no quería garantizar los acuerdos y los compromisos a los que habían llegado el martes.

Ginesta ha sostenido que la huelga de los días 30 y 31 afectará a unos 30.000 ciudadanos, según la previsión de la Generalitat, en base al número de vuelos que se cancelaron los otros fines de semana de huelga, y teniendo en cuenta que los de este fin de semana van casi llenos.

"Cuando uno hace una propuesta y llega a un compromiso y decide asumirlo ante la parte social, lo que no puede hacer es echarse atrás y decir que no forma parte de la comisión", ha criticado el secretario, que ha recordado que su deber era garantizar que se cumplan los acuerdos no tanto como mediadores sino como autoridad laboral.

CONFLICTO "AGRAVADO"

Ginesta ha sostenido que este desencuentro entre ambas partes se vira hacia una situación difícil de resolver.

"Normalmente aquí los conflictos salen resueltos pero, en una situación de este tipo de menosprecio a la parte social como se ha producido en el departamento de Trabajo por parte de una empresa, salimos con el conflicto agravado", ha lamentado.

También ha dicho que tienen la sensación de que Iberia mira desde Madrid los problemas: ha asegurado que en Barcelona lo habían resuelto "pero alguien desde Madrid ha decidido que este fin de semana debería haber huelga".

Ha explicado que han recibido una llamada de Vueling interesándose por el estado de la cuestión, y que les advirtieron de que tenían intención de cancelar vuelos a partir de las dos: "Como teníamos este acuerdo, no lo hacían, pero nos han comunicado que en las próximas horas harán la cancelación de vuelos".

"Tenemos huelga el fin de semana, pero tenemos el conflicto vivo y por tanto puede pasar que tengamos más convocatorias de huelga y tengamos más problemas", ha lamentado, y ha dicho que no prevé una reunión que pueda solucionar el conflicto pese a que en la Generalitat siempre están abiertos.