El Govern sube el precio del comedor escolar a 7,83 euros por alumno para el próximo curso

Archivo - Varios niñas con mochilas a la salida del colegio Pia Balmes de Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha subido el precio del comedor escolar en Catalunya, que pasará de los 7,54 a los 7,83 euros diarios para el alumnado fijo y de los 8,29 a un máximo de 8,61 para el esporádico de cara al curso 2026-2027.

La resolución, publicada este jueves en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) y consultada por Europa Press, fija el precio máximo de la prestación del servicio de comedor de los centros de titularidad del departamento.

Los precios de 7,83 y 8,61 euros por alumno al día son para aquellos centros que tienen un espacio de mediodía con una duración máxima de dos horas y media en total.

En aquellos centros que tienen un espacio de mediodía con una duración máxima de dos horas, el precio sube de 7,13 a 7,41 euros para el alumnado fijo, mientras que el del esporádico no podrá exceder de los 8,15 euros por alumno al día, cuando el precio actual es de 7,85 euros.

La Generalitat afirma que el precio máximo de la prestación del servicio escolar de comedor comprende, además de la comida, la atención directa al alumnado durante el tiempo de prestación del servicio de comedor y los periodos anteriores y posteriores, desde que acaban las clase de mañana hasta que comienzan las de tarde.

El departamento considera comensal esporádico aquel que hace uso del servicio menos de tres días a la semana o, en el caso del alumnado de educación secundaria, el que hace uso menos de dos días a la semana, y siempre que, en ambos casos, el comensal no sea beneficiario de una ayuda de comedor.

AFFAC

Affac ha criticado en un comunicado la "escalada desmesurada" del coste del comedor escolar en Catalunya, con un incremento del 3,85% respecto al curso anterior y un 26% más que el curso 2020-2021, cuando se situaban en 6,20 euros para el alumnado fijo y 6,80 para el esporádico.

La directora de Affac, Lidón Gasull, ha subrayado que "el comedor escolar no es un lujo: es salud, educación e igualdad de oportunidades", y ha criticado que el departamento no incorpore factores correctores en el cálculo del precio máximo.

Ha pedido una moratoria inmediata del aumento del precio del comedor, así como la implementación de un comedor escolar universal e inclusivo para todos los niños sin excepciones.