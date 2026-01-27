El Govern subvenciona 56 proyectos tecnológicos para impulsar el catalán en el sector digital

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Política Lingüística de la Generalitat ha resuelto la concesión de una línea de subvenciones de 56 proyectos destinados a promover el catalán en productos tecnológicos, herramientas digitales y tecnologías del lenguaje, según han informado en un comunicado.

Las iniciativas seleccionadas, impulsadas por empresas, asociaciones, cooperativas y fundaciones, recibirán financiación para reforzar el uso del catalán en el ecosistema digital.

En este sentido, los proyectos que han sido seleccionados destacan por la aplicación práctica del catalán en ámbitos como la Inteligencia Artificial, la educación digital, la accesibilidad, la cultura, la comunicación, los videojuegos, la salud o los servicios a la ciudadanía.

Por otro lado, las subvenciones se han organizado en dos modalidades, una destinada a incorporar el catalán en productos ya existentes, y otra centrada en el desarrollo de nuevas aplicaciones y tecnologías lingüísticas.

La convocatoria ha contado con 121 solicitudes presentadas y 113 proyectos valorados, de los cuales finalmente se han subvencionado 56, con un importe medio concedido por proyecto de 19.861 euros.