El Govern tiene "plena confianza" en el jefe de gabinete de Illa, investigado en una causa judicial

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantiene su "plena confianza" en su jefe de gabinete, Eduard Rivas, que está siendo investigado judicialmente por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparreguera (Barcelona).

"Es el primero interesado en que se aclare esta investigación lo más pronto posible", trasladan este martes fuentes del Govern, tras la información avanzada por 'El Periódico de Catalunya' y que han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

Según este medio, a Rivas, que fue alcalde de esta localidad entre 2015 y hasta 2024, cuando se convirtió en jefe de gabinete de Illa, se le incautó el teléfono móvil en enero por parte de los Mossos d'Esquadra, a instancias de un juzgado de Martorell (Barcelona).

CAUSA SECRETA

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado en un comunicado que la plaza 7 del Tribunal de Instancia de Martorell tiene una causa abierta, que se encuentra secreta, por un delito de malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento de Esparreguera.

Las presuntas irregularidades están vinculadas a la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), dedicada al trabajo para personas con discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión, y se investiga si el dinero procedente de contratos públicos del ayuntamiento habría sufragado gastos privados de miembros de esta organización.

En el Govern sostienen que Rivas ha mostrado su "total disposición a colaborar en lo que sea necesario".

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