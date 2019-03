El Govern trabaja en un programa en todas las etapas educativas para garantizar el B2 a final del grado

Publicado 14/03/2019 19:32:33 CET

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Secretaría de Universidades e Investigación y la Conselleria de Educación, trabaja en un programa estructural que involucre a todas las etapas educativas con el que quiere garantizar que los estudiantes acaben los grados con un B2 en una tercera lengua.

En una comparecencia en el Parlament, el secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat, Francesc Xavier Grau, ha dicho que debe ser un proyecto compartido con actuaciones en todas las etapas educativas e "involucrando diferentes niveles de exigencia" en Primaria, Secundaria, Bachillerato y la universidad.

"No lo resolveremos, como no se hizo en el pasado, poniendo solo una línea administrativa y diciendo que no tiene el título si no tiene esto", ha subrayado, señalando que no se puede cargar la solución del nivel de inglés en la etapa universitaria.

La tercera lengua "no es una cuestión solo de la universidad", ha dicho Grau, sino que debe ser compartido por todo el sistema educativo y ver qué metas se pueden marcar en cada etapa educativa.

Ha explicado que el objetivo no debe estar tan fijado en el punto de salida del grado, sino también en el punto de entrada y que éste sea "lo más próximo posible al B2" y que el objetivo sea que los estudiantes lleguen a la universidad con el B2.

Ha dicho que los objetivos deben ser asumibles, y ha señalado que es necesario ponerse a trabajar antes de que venza la moratoria del B2 en una tercera lengua para conseguir el grado.

En su comparecencia en el Parlament, Grau ha explicado que el proyecto de Presupuestos de la Generalitat contempla un incremento de 72 millones de euros, de los que 42 se destinan a la reducción del déficit estructural de las universidades, 15 a equidad en el acceso --con la introducción de las becas salario-- y otros 15 a la captación y retención de talento joven.

Grau ha esbozado las líneas generales del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, y ha dicho que la inversión total en I+D debería crecer progresivamente hasta el 3% --ahora se sitúa en el 1,47%--.

Jorge Soler (Cs) y Alícia Romero (PSC) han reprochado que el Govern no haya presentado los Presupuestos ni los haya aprobado en el Consell Executiu, mientras que Lucas Ferro (comuns) ha asegurado que el proyecto evidencia que no son "expansivos".