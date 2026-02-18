El Govern tramita una subvención de 350.000 euros para formar a maquinistas ferroviarios

Trenes en la Estación de Francia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat está tramitando una subvención de 350.000 euros para pagar parcialmente la formación necesaria para obtener la licencia y diploma de maquinista ferroviario, con un máximo de 10.000 euros por cada estudiante.

Así lo han informado fuentes del Departamento de Territorio a Europa Press, sobre esta ayuda económica que puede cubrir hasta el 50% del coste total del curso, sin superar el límite máximo que se fije en la convocatoria específica.

Actualmente, el 80% de maquinistas de Rodalies son de fuera de Catalunya, por lo que se trata de una subvención con la que la Generalitat prevé reforzar la cantera local financiando aproximadamente la mitad del coste del curso para obtener la licencia y el diploma de maquinista de tren en Renfe.