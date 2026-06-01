El Govern y la UE promueven que escuelas e institutos "apadrinen" valores de la unión

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, junto a la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó - GOVERN

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las consellerias de Unión Europea y Acción Exterior y Educación de la Generalitat, en colaboración con la Representación de la Comisión Europea y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona han organizado una jornada de reflexión y reivindicación de los valores de la Unión Europea (UE) dirigida a alumnos de 3º y 4º de ESO para que "apadrinen" valores de la unión.

La iniciativa 'Apadrinem un valor. 40 anys d'Unió Europea' ha consistido en la grabación de un video reflexionando sobre la vigencia de un valor europeo y la elaboración de un manifiesto sobre como potenciarlo en los centros, por parte de los alumnos, coincidiendo con el 40 aniversario de la entrada de España en la UE, ha informado el Govern en un comunicado este lunes.

El acto se ha llevado a cabo en la Casa del Mar de Barcelona y ha contado con la presentación por parte de alumnos de la Escola Pia Sant Miquel de Barcelona, el institut Galí de Sant Pere de Ribes (Barcelona) y el Col·legi Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que han tratado los valores de la diversidad, la dignidad humana y el respeto por los derechos humanos y la igualdad, respectivamente.

Han intervenido el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, que ha pronunciado el discurso de bienvenida, y la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, que ha realizado la clausura.

Duch ha alertado que valores que durante mucho tiempo han parecido obvios como la democracia y la libertad ahora se están poniendo en cuestión, por lo que ha remarcado el papel de los jóvenes: "Si hay una parte de la sociedad catalana que es más proeuropea que el resto, sois los que habéis nacido genuinamente europeos", ha expuesto.

Por su parte, Niubó ha defendido que la democracia no solo necesita instituciones fuertes sino ciudadanos comprometidos, que piensen críticamente, que contrasten la información, que respeten la diversidad y sean capaces de dialogar, y ha reivindicado que "la educación ha de tener un papel central".

PRESENTACIONES DE LOS CENTROS

Representantes de cada uno de los centros han explicado la actividad desarrollada en las aulas y han proyectado los respectivos videos y, seguidamente, el director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro, y el jefe de la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, Sergi Barrera, han hecho una valoración de los proyectos.

La Escola Pia Sant Miquel ha apadrinado el valor de la diversidad elaborando un mosaico para representar las diferentes culturas de la escuela, mientras que el Institut Alexandre Galí ha escogido el valor de la dignidad humana y el respeto por los derechos humanos defendiendo que la convivencia implica construir una "comunidad basada en el respeto".

Finalmente, el Col·legi Mare de Déu de la Mercè ha trabajado el valor de la igualdad, y han elaborado un video que muestra las zapatillas deportivas de los alumnos como elemento simbólico que iguala a todos.

LA UE EN LAS AULAS

Szapiro ha dado la enhorabuena a los tres institutos por sus proyectos y ha reivindicado que la escuela es "un espacio transformador, donde se desarrolla la inteligencia humana".

Por su parte, Barrera ha afirmado que "la mejor manera de normalizar la UE es trabajarla en las aulas", y ha defendido que las instituciones deben generar espacios donde los jóvenes puedan participar y sentir que su voz cuenta.